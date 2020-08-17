高雄市長補選，民進黨的陳其邁大勝。對此，女作家顏擇雅表示，他對陳其邁擔任高雄市長很有信心。對於國民黨的敗選，顏擇雅認為，國民黨還是有許多人才，如新北市長侯友宜就是一個強棒，有他在，民進黨很難一黨獨大。

顏擇雅今在臉書發文表示，她對陳其邁擔任高雄市長很有信心。陳本質是 wonk（know 顛倒過來，政策控意思。有辦法把政策翻來覆去各方面都研究透徹，這種人就是「旺客」，形容詞是wonkish。）

顏擇雅再表示，台灣選舉需要跑紅白帖，電視談話節目又往往流於口水與互嗆，「旺客」型政治人物一向不容易出頭。陳其邁卻因為父親緣故，二十幾歲棄醫從政，三十歲就有辦法選上立委，四十歲可以代理市長，算是特例。但也因為父親是陳哲男，他無法從代理進一步去選市長。等到2018終於可以選，又因為父親是陳哲男，他掉入 「全黨救一人」的尷尬，還敗給韓國瑜，跌大大一跤。

但顏擇雅認為，就好像父蔭曾是福，後來轉成禍。1124敗選也是，本來是禍，卻因此轉換成中央處理抗疫的寶貴經驗，變成福。「旺客」本質再加上如此曲折的從政經歷，我相信他對高雄市長一職已做好非比尋常的準備。他這次勝選，很多人說原因是韓流褪去，還有來自香港的刺激。我認為還有全球大環境。

「這個大環境，就是民粹風潮已經結束」，顏擇雅補充，勝任力 (competency) 的時代來了。2008金融海嘯，許多民主社會都對菁英充滿不信任，選民於是把希望放在那種很會嘴，為大眾宣洩不滿的政治素人。但是疫情來了，選民就發現，會嘴是沒用的，政治人物還是需要勝任力，也就是把事情做好的能力。高雄人這次選了陳其邁，是為了勝任力。柯文哲人氣下滑，也是因為一直無法證明勝任力 。衛福部長陳時中與侯友宜的高支持度，更是因為勝任力。

「沒錯」，顏稱，她就是故意要提侯友宜。因為她完全不同意民進黨已經一黨獨大這種說法。國民黨中央也許進退失據，泛藍名嘴也許影響力下滑，但侯友宜支持度是居高不下的。因此綠營完全沒鬆懈本錢，國民黨還是有很多人才，2024年依然很有機會。

(中時新聞網)