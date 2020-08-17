洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)看到隊友連勝而急著想回歸，他苦苦哀求總教練與訓練員，「我不需要休養10天，我已經百分之百回復狀態了。我求他們我只要休個幾天就可以了。」賈吉不斷試著說服總教練波恩(Aaron Boone)讓他比賽，但波恩毫不退讓。

賈吉說：「不能打球很痛苦，特別是現在史坦頓(Giancarlo Stanton)、勒瑪修(DJ LeMahieu)都受傷。我不會生球團的氣，事實上這表示他們非常關心我，我不能怪他們，我只怪我自己沒辦法上場。」他上周(12日)對戰勇士敲出本季第9轟，但隔天就因肌肉痠痛缺陣。

在賈吉缺陣期間，教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、天使隊卓奧特(Mike Trout)趁機登上全壘打王，兩人都以9轟追平賈吉。特別是卓奧特請完陪產假回歸之後11場敲8轟，等賈吉回歸他又不知轟多少了。

總教練波恩相信賈吉的傷勢不嚴重，「我們爭論很久，我明白他有多麼想比賽，並且他在場上的貢獻非常大，但對於這類軟組織的傷害，不能讓它有機會惡化。」洋基打完紅襪的下一輪對手是強悍的光芒。

(中時新聞網)