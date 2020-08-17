權值龍頭穩盤，中小型股、傳產股喊衝，三大法人再推一把，集中市場改寫收盤新高紀錄。今日集中市場開盤小漲18.48點，盤初權值三帥步履蹣跚，電子族群也顯得懶洋洋，多頭轉由航運、塑化、橡膠、資產股的長榮(2603)、中石化(1314)、國喬(1312)、聯成(1313)、裕隆(2201)等中小型股領軍衝鋒，盤中，台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、大立光(3008)等電子權值軍團回神，買單並繼續拉抬瀚宇博(5469)、億光(2393)、聯電(2303)、聯合再生(3576)、宏碁(2353)等大型電子股，多頭士氣大振，推升大盤指數越走越高。

尾盤台積電、台化(1326)、旭富(4119)等再一波急拉，集中市場收12956.11點，漲160.65點，寫下收盤歷史新高價，總成交值也同步放大至2215.15億元。分析師表示，大盤在13,000點附近近關情怯，可多留意近期公布獲利及展望優於預期且股價基期較低的個股。

今日外資擴大買超96.4552億元，為連續第三日買超，投信買超3.7039億元、自營商買超39.8052億元，三大法人買超139.96億元。上周上市櫃公司接連公布7月營收以及上半年財報業績，法人短線操作頻繁，整周三大法人淨賣超54.9億餘元，外資、投信、自營商分別賣超14.5億餘元、19.6億餘元、20.7億餘元；14日三大法人單日買超58.9億餘元，其中，外資買超39.4億餘元、投信買超6.8億餘元、自營商買超12.5億餘元。加計今日，外資本月以來賣超降至250.16億元，今年以來賣超5785.71億元。

技術面觀察，5日RSI為70.07，10日RSI為66.72；9日K值為68.95，9日D值為62.17；20日乖離率為2.29。分析師指出，台股8月高檔震盪，由於經濟趨勢與貨幣供給均有利大盤續走多，下跌幅度有限，惟激情冷卻，使盤勢恐陷入中期整理，資金布局重心轉向財報績優股，可關注第二季獲利成長、法人買盤加持、目標價獲調升，以及股價站穩月線之上的「大四喜」股。

(時報資訊)