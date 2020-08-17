法國製藥巨頭賽諾菲（Sanofi SA）周一宣布，收購美國生技藥廠Principia Biopharma的協商已經敲定最終協議，交易金額約為37億美元。

這項交易已經獲得兩家公司董事會一致通過，賽諾菲表示，本月晚些時候起擬透過收購要約，以現金每股100美元收購Principia所有在外流通股份，較Principia上周五（8/14）收盤價90.74美元溢價10%。在成功完成該收購要約後，由賽諾菲完全持有之子公司將與Principia合併。

賽諾菲表示，這項交易預計在今年第四季完成。Principia的營運重心包括研發「免疫介導疾病」的療法，這項併購案將強化賽諾菲在自體免疫與過敏性疾病等領域的研發能力。

這項交易成為賽諾菲最新的大規模收購同業案。賽諾菲在2018年以118億美元收購血友病專業藥廠Bioverativ，並在2019年12月約以25億美元收購生技公司Synthorx。

(時報資訊)