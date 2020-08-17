國民黨在高雄市長補選中慘敗，國民黨立法院黨團總召林為洲一句「告別韓流」慘遭韓粉出征。對此，林為洲今澄清，他的意思是一個政黨要再起，或是要在大選中勝利，單靠一股力量是不夠的。臉書粉絲專頁「聲量看政治」則指出，林為洲近兩天的相關新聞聲量，韓流、韓國瑜與韓粉三個關鍵字標籤，就佔了其新聞的81.15%。該粉專直言「國民黨擺脫韓流是需要的，否則，國民黨無法重生」。

林為洲日前在臉書表示，「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。國民黨加油！」這番話卻引發爭議，更讓許多韓粉不滿，並到林為洲臉書批評。

對此，林為洲今澄清，2018韓流讓國民黨勝選，打下高雄市，2019韓流推動韓國瑜選總統，但接下來遭遇總統大敗、罷韓通過、補選再敗，從大贏到大敗，現在還是沒走出谷底，由此看出，只靠單一力量是不夠的，要拓展政治光譜，國民黨才有可能再起。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」則表示，根據新聞聲量，林為洲近兩天的相關新聞聲量，韓流、韓國瑜與韓粉三個關鍵字標籤，就佔了其新聞的81.15%。該粉專直言，國民黨擺脫韓流是需要的，否則，國民黨無法重生。

(中時新聞網)