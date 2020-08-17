前幾年，紅遍各大校園的「政大蔣公銅像半夜會換腳的馬」造成網友熱烈討論，蔣公銅像代表十一次革命的權威象徵，但銅像褪下權威後，卻演變成校園間的靈異都市傳說。有一名網友曾在痞客邦發表文章，國中時在校園內壯膽卻看見國父遺像消失了，唯獨留下金邊的相框白色的背景，那…國父呢？

月黑風高的某個夜晚，小明（化名）和往常一樣留在學校晚自習，而這間學校有個校園傳說：學校大禮堂內掛著國父遺像，每到午夜十二點鐘，國父會離開相框，在校園到處遊蕩，但始終沒有人證實其真實性。這時，班長卻鼓吹同學一起在夜晚國父離開相框遊蕩校園時，一把抓個正著！

當晚，小明和同學們從學校矮門翻牆而入，順利潛入學校大禮堂，大夥兒很有默契地安靜不吭聲，大禮堂的光源全仰賴窗外若有似無的月光，所有注意力與視線，全投射在那幅國父遺像。十二點的鐘聲響起，響了十二次，在空蕩的禮堂迴盪著沉悶的回音，那個感受令小明渾身不對勁。

約莫三分鐘過去，禮堂始終沒有發生任何事情，只有同學們因為緊張腎上腺素分泌的心跳聲，正當大夥兒百般無趣要離開時，卻聽見禮堂大門的一聲巨響；像是革命發生時的槍聲又像有人從樓梯摔下的聲音。「是國父！」有人大喊，這時同學們一窩蜂的擁向聲音來源，小明也不意外，但說時遲那時快，唯一的差別是小明跌倒在地上，還沒掙扎爬起卻感覺到腳踝隱隱作痛，「欸！等我啊」可是同學們卻已離開他的視線範圍內。

小明無望的心情下意識的回過頭轉向那幅國父遺像，只是…哪來的國公？滾著金邊的相框只剩下白色的背景，國父人呢？小明心裡不斷喊著，他感受到四周溫度的驟降以及胸口的劇烈起伏。不久後，「唉，甚麼都沒有嘛！」同學們回到禮堂內，小名那股詭異的感覺消失了，但腳踝仍無法動彈。小明又轉向國父遺像，「他」回來了，眼神堅定、神情肅穆，到底剛才是怎麼回事，小明絲毫無解，也不打算向同學們說明。

同學們攙扶著小明，離開禮堂結束這晚荒唐的一切。「國父，生日快樂！」小明記得那天正好是十一月十二日，國父誕辰紀念日，不曉得是小明內心的錯覺還是怪力亂神在作祟，他感受到國父嘴角的笑意更深了，好像在對著小明說：「謝謝」。

(中時新聞網)