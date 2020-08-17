月底也即將來台參訪的捷克團一行約90人，原本預計來台前隔離14天，來台後也隔離14天，但傳出因與美國衛生部長、日本前首相來台「規格」差太多，而不願來，指揮中心表示，將會依據美、日來台防疫規格，外界猜測是政治考量。

捷克參議長維特齊與捷克布拉格市長賀瑞普等人將在8月底訪問台灣，訪團規模達90人，將比照美日訪團防疫措施，不會進行隔離。外交部次長曾厚仁今天表示，實務上若隔離「人家都不會來了」，正持續和指揮中心協調準備，將嚴格執行防疫措施，既能防疫又能達到訪問最好效果。

莊人祥今天表示，將會依據美國衛生部長阿薩爾及日本前首相森喜朗弔唁團等來台的防疫規格，協助安排防疫的相關措施，目前規劃捷克團，需於捷克採檢陰性才會上機，入境台灣後的採檢、旅館安置、專車專送、團進團出都會做詳細規範，也會要求捷克團要參訪的單位提出防疫計畫，避免傳播新冠病毒的可能性。

(中時 )