向來不愛投資黃金的「股神」巴菲特（Warren Buffett）上季也加入投資黃金行列。這項消息引起華爾街的關注，有人認為這代表巴菲特對市場觀點的轉變，甚至預示著經濟上危機。

而巴菲特向來對黃金不屑一顧，但今年受到新冠肺炎疫情影響，其投資策略也發生大翻轉。報告揭露股神巴菲特Q2持股變化，由他掌舵的波克夏海瑟威公司為了替疫情衝擊停損，出清高盛和航空股，並大砍富國銀行、摩根大通等銀行股的持股，但新增金礦商巴里克（Barrick）持股近2,100萬股，在Q2季末價值5.63億美元。

知名財經暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者Robert Kiyosaki 16日在推特表示，巴菲特買進黃金是一大改變，在看壞黃金多年後，巴菲特敲進金礦商巴瑞克，而拋售金融股。這對黃金、白銀投資人是大利多，但對窮人及中產階級來說是可怕的消息，「經濟快要分崩離析。你有黃金、白銀、比特幣嗎？」

財經媒體Zero Hedge甚至認為，巴菲特重新調整後的投資組合，似乎暗示他正在放空美股，因為這位看壞黃金的知名投資人，竟然決定放棄銀行、買進金礦商。

(中時新聞網)