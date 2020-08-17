麗寶樂園渡假區持續加碼興建多元遊樂場域，從原本的雙樂園-馬拉灣、探索世界到麗寶福容大飯店，以及麗寶OUTLET MALL到國際賽車場，如今再加入生力軍、全新落成的「麗寶賽車主題旅店（T11 Hotel、T12 Hotel）」，即日起試營運接受預約訂房。

麗寶集團斥資逾6億元打造的麗寶賽車主題旅店，整體設計以「賽車及運動」為主軸，近半數房間都可以直接觀看賽車馳騁，俯瞰G2賽道的壯觀。目前G2賽道正在申請FIA認證，而這也是全台規格最高的賽道。

旅店的命名，是根據飯店基地位於麗寶國際賽車場G2賽道之「第11及第12個過彎處」， 故取名T11、T12（T為TURN縮寫）。而飯店CI設計以紅、黑色為主，右側則以賽車場內的「路沿石」作為速度與能量的象徵。全館的指標系統以大量的齒輪狀外觀呈現，代表轉動生命與往前行的意涵。房間內部設計充滿運動元素，除了可以直接觀看賽車馳騁之外，連備品都是賽道包裝。

麗寶賽車主題旅店表示，渡假區離台中航空站與高鐵台中站，僅25分鐘車程，坐擁交通優勢，機場與國道交通樞紐，國際旅客抵達台中旅遊便利，雖然今年暫時少了國際市場，國內有多項振興方案及三倍券上路，麗寶仍看好國旅人潮。

飯店客層主攻來賽車場辦理賽道日活動的「車商及車友車迷們」，以及「小資輕旅行」客群，全館230間客房，11種房型，並囊括半數擁有景觀陽台的客房，直接俯瞰賽道；而客房設計結合籃球、足球、衝浪、賽車等特色風格，讓住房客人在房內，就能感受速度快感，飯店的整體設計，適合全年齡層，獨特的能量魅力，讓旅客身心充飽電再出發。

即日起首推「麗寶賽車駕期」住房活動，平日傳奇客房3,999元起，含能量早餐2客、賽車場VR單項設施2次或天空之夢-摩天輪搭乘券2張擇一。

麗寶賽車旅店開放訂房，旅客詢問度高，加上近期政府發行政策振興券奏效，悶了太久的玩心，下半年預料住房將大爆發。飯店表示，今年初強勢登場的OUTLET MALL二期，不但營收亮眼及帶動地方就業人口，這次渡假區的兩個飯店同步擴大徵才，開立近百個職缺，櫃檯、房務、餐飲、休閒活動員等，歡迎各路好手加入，渡假區提供大中部更完整的新型態優質生活圈。

(工商 )