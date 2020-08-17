台新銀行主辦分離式元件導線架大廠界霖科技聯合授信案，由界霖科技董事長蔡上元、台新銀法金執行長林淑真代表簽約，本案參貸銀行家數高達11家，超額認購175％至35億元，顯示銀行團對此案的肯定及支持，簽約金額22億元，授信期間5年，將為界霖科技提供穩定中期營運資金。

林淑真表示，界霖科技聯貸案台新銀邀請玉山銀行參與統籌，並獲一銀、上海商銀、永豐銀、台銀、合庫銀、華銀、凱基銀行、安泰銀行、台中商銀等11家銀行參貸，顯示對界霖科技現階段營運與未來前景具高度信心。

蔡上元指出，台新銀行在聯貸案中展現專業與極優的服務效能，給予企業穩健而適切的財務建議，並協助客戶部署妥適的資金來源配置，面對全球經濟高度不確定性，讓企業能從容不迫發掘並掌握營運契機。

界霖科技在2000年成立，2006年轉投資成立山東濟南界龍，2014年2月掛牌上市，2017年6月併購日本住友金屬集團旗下三家分別位於日本、馬來西亞、大陸蘇州的子公司。該公司客戶包括全球主要IDM大廠，如意法半導體、英飛凌、Vishay、ON SEMI等，產品應用面涵蓋消費性、工業及汽車電子（包含電動汽車）等產業，已佔有重要巿場地位，未來具備發展潛力。

台新銀行強調，該行長期耕耘聯貸市場，掌握產業脈動，關心客戶的各項金融需求，以實際行動力挺台資企業，專業團隊運用創新線上平台，提供優質且便捷的服務，扮演企業事業發展的最佳智慧好夥伴。

(工商 )