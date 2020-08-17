可怕內輪差！ 80外送員實際坐大車體驗

今年受到新冠肺炎疫情影響，外送平台成為少數受惠產業，但屏東縣警局交通隊也發現，外送員經常有搶快超速、違規闖紅燈及看導航不看路況等情形，導致事故風險提高，未來將針對相關交通違規進行取締，保障用路人安全。

外送平台區域業務經理蘇子翔坦言，在疫情助攻下、懶人經濟發酵，讓不少人加入外送員行列，加上與店家合作越來越多，近幾月來以南部業績為例，就大幅提升約20％，但在送餐時行的安全，總部也會透過勤前教育提醒外送員要注意道路安全。

屏東縣警局日前統計，自2019年10月1日外送平台開始在屏東地區提供服務迄今，單就屏東市就已發生29件外送員交通事故，造成32人受傷，探究肇事原因發現，以未注意車前狀況發生12件最多，未依規定讓車5件次之，未保持安全距離3件以及超車不當1件。

屏縣交通隊長魏坤男指出，由於受送餐時間限制及論件計酬等條件，讓外送員肇事原因多與高速、爭道導致，為防制類似交通事故發生，保障用路人生命財產安全，警局將將針對外送員交通違規進行取締。

屏縣警局長李文章表示，外送員應有的正確交通安全知識，包含不超速、不搶快、減速慢行，拚經濟不用拚命，他也呼籲外送平台業者應辦理職前安全駕駛訓練課程，讓外送員執業更有保障。

(中時 )