美國蘋果公司考察過大陸立訊精密一座工廠的設施狀況後，正考慮在越南組裝iPhone的可能性，但目前該廠房並未達到蘋果認可的標準。

據appleinsider報導稱，立訊精密越南外事經理Tang Due Bang表示，今年夏季蘋果代表確實參訪過立訊，以檢視該廠迅速的建設與iPhone生產的可行性。他表示，對於位於越南北江省Van Trung工業園區裡的工廠，蘋果考察重點在於確定其擁有正確的規模、正確的設施，以及具有啟動iPhone組裝之可用的投資資金。

他表示，蘋果一直就iPhone生產對立訊越南工廠進行調查，並立訊建廠速度之快留下深刻印象，又讚賞北江省的潛力與當地勤勞的勞工。他表示，蘋果提出擴產要求後，這座佔地30公頃的工廠在5個月內就建造完成。

立訊在北江省的投資據傳已經達到2.7億美元，目前已擁有28,000名勞工，如果該廠獲准生產iPhone，則勞工人數必須增加到約5萬至6萬人。不過目前該廠部分設施尚未達到蘋果要求，尤其是與廠邊宿舍有關設施。目前尚不清楚立訊未能達到的要求，但這個問題以乎阻礙該廠取得蘋果批准生產iPhone手機的主要原因。

(中時新聞網)