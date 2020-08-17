擁有C罩杯的「狂野正妹」步步受邀擔任JKF雜誌8月份封面人物，性感的古銅膚色不同於一般的白皙美女，這次拍攝紅黑兩套開超叉比基尼照片，腳張開開無尺度展露神秘三角地帶，將完美性感好身材表露無遺。

步步透露因為拍攝工作的職業訓練，情色開關被打開，受惠者當然是交往的對象。步步說：「會為對方準備情趣內衣，穿上蕾絲以及吊帶襪，就算在家也會換上高跟鞋，極力挑逗通常必殺技就是一雙美腿開開的，男生就會受不了把自己撲倒。」

步步因工作關係，時常把所學應用在交往對象身上。（圖／JKF提供）

因為在社群媒體分享性感好身材因此擁有廣大粉絲愛戴，步步常在IG上分享她上山下海的精彩時刻，拍攝經驗豐富的她，分享自己幾年前自己開直播深夜運動不慎露點，讓她有了慘痛的經驗。至此之後拍攝都做好防護措施。步步說：「之前晚上在房間開直播和粉絲互動，放話說只要直播破8000人就會換上深V黑色薄紗睡衣，之後有人起鬨要求自己做運動，最後做了些深蹲和拉筋等動作，因為性感睡衣領口太鬆，結果卻意外曝了光，因為這次的經驗，就記住了準備胸貼自我保護，不讓小粉紅出來見客。」

步步曾在直播中不慎露點，從此之後都會做好防護措施。（圖／JKF提供）

步步分享最近的目標，就是JKF百大女郎票選活動九月開跑，由於第一屆拿下將近八萬票，獲得第13名，希望今年能擠進前10名，「這次我會天天催票放送福利照，希望能漂漂亮亮登上舞台領獎！」

(中時新聞網)