華夏(1305)今(17)日舉辦法人說明會，今年上半年華夏營收受到新冠肺炎衝擊，第二季還有轉投資台氯的工安意外，更是衝擊VCM供貨，展望第三季，下半年看好大陸後疫情PVC需求復甦，基礎建設的剛性需求仍在，只是因疫情出現遞延，至於轉投資台氯部分，目前已經恢復到先前的產能，但9月底預計還是會執行原先就計畫好的短停。

華夏上半年營收58.78億元、年減少22.5%，銷貨毛利8,34億元、年增加3.7%，主要是因為EDC成本大幅下滑所致，業外則有約2000萬元的匯損，上半年每股盈餘為0.46元。

在疫情衝擊下，華夏今年上半年合併銷貨淨額為58.78億元，較去年同期減少48%。

華夏累計前7月營收69.46億元、年減少22%，主要是因為出貨量減少，以及價格的崩跌，但自5月降至低點後，已經出現回溫。

副董事長林漢福表示，今年疫情導致上半年產量、營業額都有一定的減少，包括PVC進口大國印度在疫情衝擊下，閃電宣布封港、封城，這對已經在航運途中的PVC勢必造成衝擊，加上第二季除疫情影響外，華夏轉投資台氯3月起因為設備問題，發生通安事故，導致VCM減少，這是一個相當大的衝擊。

由於林漢福身兼台氯董事長，他表示，台氯已經在5月下旬重新開工，產量在6月初也走向平順，現在已經和以往的生產狀況差不多，但在9月底有可能不排除再啟動短停措施，這是配合台電工業期的停電。

副總經理胡吉宏表示，目前大陸新冠肺炎疫情率先獲得控制，PVC下游加工業四月起開工率拉高，帶動內貿PVC價格落底並逐步上揚，進口PVC市場價也開始反彈，市場交易價格至今仍處上升趨勢，大陸上半年之PVC出口量較去年同期減少約10%，但進口量則大，加上買家於疫情嚴峻時期已先購進超低價遠洋，故下半年看好大陸後疫情PVC需求復甦。

胡吉宏表示，南亞主要國家5月底開始陸續解封，因下游加工產業同步復工，PVC出現爆發性需求，印度上半年之PVC進口量較去年少約30%，境內PVC庫存目前明顯不足，雨季結束後預期是另一波需求高峰，孟加拉及周邊新興國家因經濟成長快速，近年來缺乏穩定貨源，近年來缺乏穩定貨源，後疫情之PVC需求預估要花較長時間才能補足。

胡吉宏表示，綜觀PVC下半年，PVC在基礎建設屬剛性需求，因疫情延後但未消失，因疫情延後但未消失，疫情衝擊全球，但各地解封後需求逐步復甦封後需求逐步復甦，PVC產量、庫存及運輸受限，短期具有供需失衡商機。

(時報資訊)