前一陣子台電APP進行系統更新，出現了「預繳」的功能。也就是說，不論金額大小，你都可以「拆分」成好幾張，依信用卡的回饋額度來刷卡，賺取信用卡的回饋啦！

預繳/拆單功能適合誰？

● 家裡帳單每兩個月皆數萬元者

● 工業用電

● 有非常多信用卡想要賺取最多利潤者

一般來說，電費在6666元以內者，直接使用街口支付 + 台新街口卡賺6%回饋 (月上限300 = 刷6666元封頂)是OK的，不過如果你的電費是異於一般家庭高者，我就不建議單用街口支付 + 台新街口卡，畢竟天花板上限只有6666元，如果是傳統大家庭、或是有在做房屋租賃者(如：二房東)，一定是不夠用的，是故台電APP推出「預繳」功能，就可以讓大家「化整為零」，一張一張小額的把信用卡回饋補進去，那麼就可以做到「最大化自己利益」，回饋率不會因為天花板上限而吃歸零膏。

觀念解析

如果想要做「預繳」，那我們就要清楚它的運作模式。你可以在台電APP的系統裡進行「不限定金額」的繳費單條碼產出，不論是100元、1000元、10000元，你的數字可以依據卡片優惠來輸入。比如說，玉山U Bear卡3.8%回饋上限為600，往回推就是15790元。你家裡的電費如果每兩個月都是兩三萬塊起跳，以20000元為例，你就可以拆成一筆15790，剩下的金額拆成4210元，第一筆15790在APP產生繳款條碼後，去7-11使用「橘子支付」繳費，即可以吃到U Bear卡的3.8%回饋。

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● 粉絲提問1：可以拆單 + 街口支付嗎？

● 粉絲提問2：可以用永豐幣倍卡賺6%~8%的繳費回饋嗎？

● 寶可孟怎麼用？實用心法不藏私大公開！

※本文由PressPlay專欄作家寶可孟授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)