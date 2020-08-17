曾是生技股「股后」康友-KY爆發重大掏空疑雲，涉案的董事長黃文烈失聯多日，台北地檢署懷疑康友與大陸孫公司「六安華源製藥」的財報不實，涉嫌違反證交法，今指揮調查局北機站搜索康友公司及黃文烈住處3處地點，並以涉嫌人身分約談會計師施景彬、江明南及康友公司楊姓、劉姓員工共4人到案，檢調漏夜偵訊中。檢調另全面追緝黃文烈。

據了解，外傳黃文烈已落跑到新加坡，檢調已對黃採取境管通報。此外，康友公司因交不出財報，證交所宣布自明(18)日起暫停交易。

檢調懷疑，康友位於大陸安徽省的百分百投資孫公司「六安華源製藥」公司，因2018年營運困難，卻未揭露，公司仍製作不實財報，佯稱公司仍有獲利收入，並康友有資金往來。

但康友董事長黃文烈在本月初失聯後，康友董事會決議派員前往大陸六安華源公司查帳，發現六安公司早已沒有營運，人去樓空，且六安公司自2018年至今年5月的財報不實，未揭露關於六安華源遭抵押、向銀行借款7億一事，涉嫌違反證交法的財報不實罪。

檢調接獲檢舉，指六安在2016年至2017年間因「生產銷售劣藥」，而被當地的六安市藥監局開罰近新台幣20萬元，但這筆損失也未在康友當年度的財報中揭露。

甚至黃文烈黃文烈與中信銀行廈門分行發生金融借款合同糾紛，另積欠中國贛州銀行廈門分行貸款近7億元資金，卻拿六安在中國的廠房設備做為抵押，檢舉指稱黃文烈積欠多家銀行高達台幣約63億元鉅額債務，是黃落跑的主因。

(中時 )