第31屆流行音樂金曲獎頒獎典禮將於10月3日晚上7點在台北流行音樂中心舉行，17日正式發布魏如萱為本屆典禮主持人，她收到邀約當下非常驚訝，「上次金曲獎是評審，當然很希望頒獎給自己，我人格有分裂，兩個角色可以做得很好，沒拿過獎只是入圍，很想拿最佳女歌手獎」。她最喜歡的聲音，則是歌后死亡組勁敵之一的王若琳。蔡旻佑則是首次受邀與瑪麗主持星光紅毯，他與魏如萱找LULU當救兵，討教主持要領。

魏如萱為了典禮呈現最美一面，努力瘦身並大方公布體重，「懷孕胖了20公斤，從52公斤胖到72公斤，現在則在56、58公斤來去，希望可以再瘦5公斤」，她最近也做了雷射、皮秒，還因為長期抱小孩肌肉痠痛，在斜方肌打了肉毒桿菌。談到是否怕主持後聽到負評，她坦然面對，「應該不會，又不是沒被罵過……不是這樣說！應該說，有人喜歡妳，也有人不喜歡妳啊。」

魏如萱惋惜蔡旻佑是今年金曲獎遺珠，談到紅毯主持前的心情，蔡旻佑表示：「除了接近金曲獎，也讓自己成為接待人，歡迎所有參加金曲獎的音樂人，現在還沒什麼感覺，典禮前幾天應該會睡不著，現在就是瘋狂聽金曲獎作品做功課。」至於典禮表演亮點，魏如萱雖說還在討論中，但也表示：「希望自己有表演，畢竟我是一個歌手啊。」

(中時 )