台大兒童醫院兒童胸腔加護醫學科主任呂立。（李柏澔攝）

為了解現今台灣青少年睡眠及使用提升飲料的狀況，兒童福利聯盟基金會針對全台國中及高中職學生進行調查，結果顯示有近7成的學生使用咖啡或能量飲料提神，其中約3成學生每周喝1至3罐，讓人擔心學生是否容易攝取過量糖份及咖啡因引起相關健康風險問題，今(18)日召開「台灣學生睡眠及使用提神飲料調查報告記者會」。

根據2019年9月16日至10月31日統計顯示，學生為了提神第一名選擇茶類飲料，其次是冰水，另有33.9％會選擇在精神不住時飲用咖啡，有21.5％會選擇飲用「能量飲料」。

在過去一個月中，有近7成學生(68.6％)曾喝過能量飲料，約3成半學生每周飲用1罐或以上，每周喝1杯咖啡以上的學生，情緒困擾中度或服重程度比一周喝不到1杯咖啡的學生高出8％。

台大兒童醫院兒童胸腔加護醫學科主任呂立表示，美國心臟學會建議18歲或以下者每天添加糖的攝取量不應超過25公克，美國兒科學會也建議，12至18歲的青少年每天的咖啡因攝取量應少於100毫克。

睡眠統計部分，兒盟執行秘書長黃韻璇表示，有78％台灣學生平均每天睡眠時數少於8小時，高中職生則高達88.9％，高中職生比國中生平均少睡接近一小時，另有23.7％高中職生每天睡眠時數少於6小時，是國中生的2.8倍。

而根據最近一次晚睡的理由，33.6％因課業原故而晚睡，包括看書、寫作業、準備考試等，另有逾22.6％學生因為「螢幕時間」而晚睡，例如玩手機、手遊、電腦、看電視、電影或追劇等，更有21％受情緒或失眠困擾而晚睡，可能是承受過大精神或心理壓力所出現的情況。

(中時 )