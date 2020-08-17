大陸國家發改委發言人孟瑋17日在例行記者會上表示，受國際資本市場動盪影響，上半年中資企業在境外發債總規模較上年同期減少，但仍有逾千億美元。6、7月份外債發行規模明顯回升。上半年境外發債的中資發行主體涉及41個行業，其中資訊技術、工業和能源企業債券發行量均較上年同期上升，金融機構發行量略降，房地產和城投類企業發行量也較上年同期下降。

孟瑋表示，上半年共有164家中資企業在境外發行中長期債券，涉及264項，合計1,033.1億美元，境外發債總規模較上年同期減少，但呈現韌性強、成本低等特點。

孟瑋又稱，近兩個月外債發行規模回升，主因是中國疫情防控取得重大戰略成果，復工復產逐月好轉，經濟秩序有序恢復，國外資本對中國經濟和中國企業的信心不斷增強；加上主要發達國家持續量化寬鬆、投資者避險情緒進一步修復、以及之前推遲發行計劃的中資公司，集中完成發行的因素所致。

(工商 )