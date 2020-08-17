在民視八點檔《多情城市》飾演惡女江慧君的24歲女星賴慧如，驚傳與結婚兩年、育有3歲女兒的導演老公高琮凱鬧婚變，且已搬出夫家，就等老公從大陸拍戲返台、結束居家檢疫就會簽字離婚！不過賴慧如稍早受訪表示：「婚變沒有，但吵架是有！」並強調目前沒有離婚想法。

賴慧如表示，自從開拍八點檔後，她時間真的變比較少，夫妻倆聊天次數也變得較少 ，「他不適應，覺得以前老婆隨時回訊息、會打電話關心。但我拍戲不可能帶手機進棚，要下戲才有辦法聯絡，他一開始不習慣，兩人因此常有口角、吵架。但夫妻不可能不吵架，後來互退一步，討論出溝通方式後就還不錯」。她坦言因為老公在中國工作聚少離多，辛苦一定會，原本是每天聯繫，後來聯絡次數漸漸變少，畢竟真的分隔兩地，不過因為戲也拍一年了，已經抓出相對的默契。

至於是否真的搬出夫家？她解釋，因為拍八點檔常常早出晚歸，有時凌晨四、五點出門 ，也常凌晨一、兩點回到家，有次拍到凌晨三點收工但早上五點要出外景，怕回去吵到公公和小姑，討論之後決定先搬出來住，才不會因為自己的作息吵到家人，但她只要沒戲就會回去住。

她劇中兒子王凱37歲卻要叫要她媽，她笑說，自己一開始也無法接受，「我都很想跪下來拜託他不要叫我媽！但更無法接受的應該是他自己，他要開口叫我媽的當下，也做了很多心理準備和建設。現在GINO進劇組，也要叫我舅媽，他完全不想承認，台詞裡有舅媽就選擇不叫，因為我們私下交情不錯，他實在叫不出口」。

她說劇中的慧君最近實在哭太多了，以前的開心果不見了，觀眾最期待的是讓慧君回到「白目」，她也向觀眾喊話：「放心，我很快就會回來了！」她說因為劇情走入高峰，她最愛的老公楊三泰要被抓去關，所以哭戲滿多場，「這角色真的給我滿大挑戰，不管年紀、戲路，哭戲也做了很多功課 ，常常一天五場戲要哭四場，每一場情緒都從零到有、收起來再有，幸好劇組都會給我時間沈澱、醞釀悲傷情緒再來拍」，有時拍太多情情緒戲會走不出來，回家還繼續哭，陷在情緒裡。

(中時 )