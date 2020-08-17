學生的疲勞和睡不飽並非單一或少部份人的現象，而是普遍性、跨年級和性別的現象，認為政府應審視整個教育制度、學校課程、考試及功課量等的問題，家長應多鼓勵孩子發掘和發展自己的專長，在更友善的環境下學習和成長。

兒童福利聯盟文教基金會今(18)邀請3位高中學生座談，討論睡眠品質不足問題，高二升高三的陳同學表示，除了練社團，每天晚上回家寫作業做報告，所以睡得其實並不好，每天早上又要很早起搭車到學校，但上課常有打瞌睡情況，這現象在課堂上其實很常見。

高二升高三的黎同學說，自己每天只睡5個小時左右，隔天上課精神很差，一天當中作業、藝能科及社團佔用了許多時間，雖然有多次立下目標要早睡，但如果前天早睡，早上還是得早起處理未做完的作業。

美工科王同學說，繁重的作業佔了一天一半以上時間，躺在床上也睡不著，大概半小時到1小時才會睡著，失眠現象比國中還嚴重，上課都會想睡覺。

台大兒童醫院兒童胸腔加護醫學科主任呂立表示，根據美國睡眠協會研究，青春期孩童每天應該要睡8-10小時才足夠，台灣有23.7％高中職生每天睡眠時數少於6小時實在是不夠，睡眠不足除了導致精神差，注意力、情緒管理也會受到影響，焦慮緊張等症狀也會出現。

呂立建議，要調適入眠困難可以養成規律睡眠模式、採取足夠運動、攝取均衡營養、減少睡眠前刺激性等都是很有幫助。

兒盟執行秘書黃韻璇表示，解決孩子睡不飽的問題不能只靠正確的提神方式，需要政府和相關部門審視整個教育制度、學校課程、考試及功課量等的問題，家長也應與孩子多討論學業成績的期待和學習興趣，多鼓勵孩子發掘和發展自己的專長，在更友善的環境下學習和成長。

(中時 )