青農江嘉維（右）及蘇駿騰（左）參加培訓，希望學得行銷手法及種植技巧。（陳淑娥攝）

台中市青農輔導計畫-青年從農培訓17日開跑，24名學員在豐原上課。（陳淑娥攝）

台中市青農輔導計畫-青年從農培訓17日開跑，24名青農進行120小時農業基礎課程與120小時農場實務見習培訓。其中，36歲江嘉維與丈夫原本是才藝老師，先後放棄工作返鄉種植苦茶油、藍莓，她參加培訓課程，希望能學習種植技術及網路行銷，將上一代的務農心血發揚光大。

台中市農業局推出「台中市青年農民輔導計畫」, 委託台中市農會舉辦，規劃作物栽培、加工、行銷、農產經營等課程，盼提高青農的留農率；農業基礎課程首日在豐原登場，共計24名學員參加。

農業局長蔡精強指出，青年農民輔導計畫，參加培訓者需有農地，培訓後可順利經營農業，課程規劃120小時農業技術課程，120小時農產農場實務課程，希望能增加青農留農率。台中市農會總幹事林育葦表示，農業在生產不是問題，但在銷售卻面臨困境，希望青農透過課程，可以學到銷售方式，未來對農業絕對有幫助。

東勢區江嘉維、賴建宏夫婦原本是才藝老師，家中種植苦茶油及藍莓，她先回鄉接手務農工作，因忙不過來，先生也加入行列。兩人一起參加輔導計畫，學會使用肥料及農產銷售方式，銷售因此增加4成。

大雅區43歲蘇駿騰職業軍人退伍後，擔任5年銀行業務，因女兒喜歡喝蜂蜜，他投入農業後，發現許多傳統農民因不會行銷致無法獲利，所以參加青年農民輔導計畫，希望增加多元農產種植及行銷手法。

(中時 )