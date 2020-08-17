2014年9月高雄澄清湖發生一起轎車遭撞落水，駕駛不幸身亡事故，死者為牛排館老闆吳志德。一開始以為是一起意外事故，但吳男母親整理兒子遺物，意外發現7張保單，總額加起來高達4600萬，加上18歲的吳妻在案發後就離家，起疑報案。警方深入調查，整起案件大逆轉，竟然是一起詐保案，吳男恐詐保詐死自己。

2014年9月28日，吳志德從晚間7、8時，跟26歲的友人張森安在KTV喝酒到隔天凌晨，在意識不清下被帶到澄清湖，凌晨1時許即遭毒品通緝犯陳奕全撞飛，坐在陳奕全旁副駕駛座上的，竟是同年8月第一次把吳男撞到腳受傷的29歲林益田。

警方調查，吳男生前在7家保險公司投保9筆意外險及壽險，理賠金高達4600萬，他在2013年11月於店內跌倒受傷，2014年5月在鳳山牛排館宣稱欠債3萬餘元被砍，8月底又有1次車禍造成多處骨折，經申請意外理賠，前2次獲理賠22餘萬元。

至於吳年僅18歲的蔡姓嫩妻曾在酒店上班，與吳育有2歲大的非婚生女兒，兩人分分合合，期間蔡女與別人也發生關係，2013年10月蔡女找上吳說肚子裡6月大的小孩是他的種，兩人隔月結婚。因吳男沒工作，蔡女介紹34歲陳柏裕給吳認識。

陳男之後扮演金主，資助吳男貸款開牛排館，吳男名義上是老闆，說穿了是人頭，之後因賭博及生意失敗，反因此欠陳男近百萬元，蔡女婚前與陳男也疑似糾纏不清，但警方調查發現，她所生的第2個小孩竟然都非她與吳或陳所生。

警方抽絲剝繭發現被撞與撞人者都互有認識，懷疑吳男等人一起合謀詐領保險金，但因為前面3次獲利有限，吳男最後成待宰肥羊，竟因此丟了小命。而吳妻蔡育純在丈夫屍骨未寒，就已經與陳男同居雙宿雙飛。

由於全案太多疑點，吳母在兒子死後向刑事局南打報案，警方拼湊案情後，除陳奕全在逃外，3日將主嫌陳柏裕、林益田、張森安及吳妻拘捕到案，3男互咬對方指使，吳妻則否認知情，訊後一併依殺人、殺人未遂、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。

檢察官最後認定沒有證據顯示吳妻參與，給予不起訴處分，至於其他人在今年6月定讞，主謀陳柏裕遭判處無期徒刑，其他共犯分別判刑10年2個月到14年半不等的刑期。

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(中時新聞網)