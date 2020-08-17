何庭歡練Bungee Fly。(取自何庭歡臉書影片)

高雄市長補選落幕，由民進黨陳其邁以67萬1804票當選，而這兩天，國民黨、民眾黨黨內針對敗選結果，也都出現檢討聲浪，引發各界關注。然而，前主播何庭歡在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人爆紅，而在高市長補選結束後，她的最新動態則是寫下，「陸地上太多紛紛擾擾...」，並透露自己最近正在練輕功。

此次參加高雄補選的候選人分別為民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁。高雄市選委會統計，本次選舉人數共230萬1597人，全市共有38個行政區，根據高雄市選舉委員會統計，陳其邁以671,804票當選高雄市長，吳益政為38,960，李眉蓁為248,478票。

而何庭歡昨(16日)則是在臉書寫下，「陸地上太多紛紛擾擾，上天下海與自己對話，所以我潛水擁抱海洋，所以我飛行翱翔天際，一點也不#像極了愛情。」她更說老梗果然好收尾，也大方曝光自己最近嘗試的新運動就是「Bungee Fly」。

且何庭歡也在臉書分享一段自己練習BungeeFly的畫面，這篇貼文曝光後，也引起網友們討論，很多人都說，「歡歡！好厲害喔！什麼都難不倒妳」、「陸海空三項全能樣樣行，美麗歡歡真是夠厲害呢」、「歡歡不但是美女主播更是十八般武藝樣樣精通不簡單加油」、「歡歡身材好棒」。

(中時新聞網)