在外租屋需額外付電費，許多小資族都很節省用電，但有網友分享，搬入新家25天左右，電錶就狂跳200度，但明明一周開不到10小時的冷氣，讓他深感不合理，原先不少人以為是被偷電了，但該網友追查後，竟揪出超扯真相。

網友在PTT上發文表示，他住在分租套房中，房間大小約5坪，才剛入住不到1個月（7月24日才入住），電錶就狂跳200多度，而且每天出門返家之前，他都會去查看電錶，觀察下來發現電錶都是8至10度在跳，讓他感覺很不合理。

原PO提到，他冷氣一周開不到10小時，電熱水器僅洗澡才開，且每次洗澡不超過20分鐘，唯一較耗電的是「小冰箱」，但也不至於用這麼多電，接著就只剩吹風機、熱水壺和電風扇等小家電，因此無論怎麼看，都覺得每天的跳電量很詭異。

原PO納悶詢問，究竟是他「吃米不知米價」，還是其實以他用電的習慣，每天8至10度很正常，若不是的話，大家有沒有推薦什麼方法查詢，因為他有點擔心是房東動手腳，因此想自己先找出問題點。

不少網友認為，按照原PO的用電習慣，這樣的確很奇怪，因此懷疑可能是被偷電，便建議他可以試試看將「總開關」關閉，然後聽聽看隔壁是否有哀嚎聲傳出，如果有的話，就找到原因了。

但也有人猜測，恐是房東做手腳，建議他將插頭全拔掉，去看電錶會不會轉，而原PO參考了大家的意見，實際去操作後，竟發現超誇張的真相，他去各房間的電錶總電源處，一個一個地關掉電源，結果發現上面標記是他房間的電錶，根本就不是，最扯的是其他幾位房客都沒有發現，電錶上所標記的房間，與真實對應到的房間並不一致。

(中時新聞網)