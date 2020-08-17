2021年全國運動會將在新北市舉辦，新北市府今成立籌備處。（王揚傑攝）

兩年一度的全國運動會，是國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，2021年將在新北市舉辦，距上次主辦已睽違18年，新北市長侯友宜今（17）日在籌備處成立致詞時表示，這是所有運動選手爭取榮耀最重要的競賽場合，期許全國1萬2000名運動好手，齊聚新北市「隨時上場」，爭取最大榮耀，讓新北市成為運動的光榮城市。

侯友宜表示，東京奧運延到明年舉辦，2021年全國運動會在新北市，新北市要和東京互相比擬，籌備處要把各項工作準備好，這是「苦守寒窯」等了18年才等到的，也謝謝體育署給新北市機會承辦，新北市一定盡所有的「人力」扛起責任，「物力」要拜託體育署王水文副署長前瞻計畫2.0多補助一點，在經費允許下，多給新北市支援。

侯友宜提到，新北市的運動中心蓋的不輸台北市，甚至比台北市好太多，台北市的朋友不要吃醋，柯市長聽到也不要太反對，這是可以比較的；新北市的運動中心愈蓋愈好，所以明年全國運動會一定要比往年辦得更好。

侯友宜說，運動會的圖騰特別以新北市的地標「女王頭」，塑造成運動員精神象徵的「聖火」，代表源遠流長，運動精神榮耀全台灣，讓新北市成為最喜好運動的城市。

(中時 )