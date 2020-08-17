數據顯示，因新冠肺炎疫情重創消費者支出，日本第二季經濟創下史上最急劇的萎縮，受此打擊，周一日股創下逾兩周來最大跌幅。

經濟數據顯示，日本經濟擺脫防疫封鎖衝擊的速度緩慢，促使投資人將近來獲利落袋為安。至於日媒報導首相安倍晉三入院接受檢查，市場則反映冷淡。

由工業與醫療保健股帶頭下挫，日經225指數收跌0.83%，為23,096.75點，創下7月31日以來最大單日跌幅。東證一部指數收跌0.84%，為1609.82點。

分析師表示，近來坐擁財報利多題材的個股，以及近來漲勢強勁的新冠受益族群－醫療保健股與科技股，湧現獲利了結賣壓。

東證核心30指數成份股中，以人力管理公司瑞可利（Recruit Holdings Co Ltd）跌3.17%，表現最疲弱，其次為製藥公司第一三共跌2.21%。日立漲1.15%，表現最佳，其次為本田汽車漲0.7%。

(時報資訊)