政府六月開放醫療口罩出口後，口罩國家隊康那香(9919)除了照顧國人的健康外，同時也以世界公民一份子的角色，提供防疫產品予國際社會，成為國際防疫隊的一員。

美國因疫情嚴峻，確診人數持續攀升，醫療口罩需求快速湧現，康那香在通過ASTM F2100口罩檢測要求及具備美國FDA的銷售許可下，已陸續於美國市場銷售。目前除了FDA銷售許可外，也已於日前取得歐洲CE認證註冊號，康那香不僅可提供一般大眾使用的醫療口罩，也具備生產銷售歐美醫院通路所使用的外科用口罩資格。

康那香上半年業績表現亮眼，主要來自口罩、熔噴布及抗菌濕巾的銷售成長，尤其熔噴布的業績大躍進，今年第二季熔噴不織布業績較去年同期成長近750%。

為滿足強勁的醫療口罩及熔噴不織布訂單需求，康那香決定添購口罩機台，且將於8月下旬陸續到位，11月起每日產能將增加到300萬片以上，而新增熔噴機設備也將於10月進駐，以滿足市場的龐大需求。

康那香長期著眼於全球的佈局規劃，於疫情期間收到來自世界各地多方需要。在美國方面，知名3C國際品牌與康那香以長期合作代工方式生產口罩，每月以百萬片以上的數量交貨，第一批口罩已經順利於美國及香港銷售，日本電商平台的訂單需求，工廠也陸續加班出貨中。

隨著今年下半年產能的提升，未來也將供應東南亞、歐盟等國家，強勁的訂單需求將會持續到明年。經歷50年國際營運經驗的累積，康那香配合世界各地對此次疫情的因應模式，重新思考防疫產品在地供應鏈的建置，協助並提供世界各地最佳解決方案，善盡世界公民的社會責任。

(時報資訊)