美國西雅圖每天都有反種族歧視抗議行動，一名白人警察受夠了示威遊行，對著抗爭民眾宣布不幹了，「你們贏了！」

美國西雅圖每天都有反種族歧視抗議行動，一名白人警察受夠了示威遊行，對著抗爭民眾宣布不幹了，「你們贏了！」

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，近期網路上流傳一段影片，一名西雅圖警察駕駛巡邏車到「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威群眾面前，當眾宣布將辭去警察一職。

畫面顯示，這名白人警察搖下車窗問候對著他錄影的示威民眾，「你今天過得怎麼樣，兄弟？」民眾回應，「不是太好，因為你一直在附近晃。」

白人警察接著回應，「我很抱歉，但別擔心，你猜猜看怎麼了，因為我要離開了，你們贏了，再2個月我就閃人。」民眾似乎感到驚訝，停頓一秒後追問「你要辭職？」警察則重複，「我要閃人了。」

民眾接著問，「你感覺怎麼樣」，警察回說「我感覺很棒」，「我要離開警察局了，你們贏了。」民眾繼續追問，「你是因為對警察暴力感到厭煩嗎？發生什麼事了？」警察回應「不是」，而是因為受夠了處理「黑人的命也是命」運動。

警察接著開走警車還響起鳴笛，在行駛一小段路程後突然停下，並且下車和其他群眾爆發口角，畫面中可以聽到錄影民眾對著其他人大聲宣布「這個警察要辭職，因為他受夠我們了。」

警察後來回到車上，錄影民眾則開始嘲諷他，警察回應辭職後等不及要和他當朋友，民眾則生氣回應「我們永遠當不成朋友」，「你永遠不會成為我們的人。」

這則影片並未明確交代事件發生時間，也不清楚影片中的警察姓名，西雅圖警察局也未回應。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德5月遭白人警察壓頸喪命後，全美掀起「黑人的命也是命」反種族歧視運動，抗議行動也吹向西雅圖，除了和平示威，街頭也天天上演打劫、警民衝突。

值得注意的是，西雅圖市議會上周通過決議，大砍西雅圖警察局預算，當中包含裁掉100名警力以及刪減局長的薪水，西雅圖警察局長貝斯特（Carmen Best）於11日宣布將於9月初退休，結束在西雅圖警局的28年服務。

(中時新聞網)