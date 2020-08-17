9月11日參與加賀屋聯誼晚宴，可無限暢飲Sapporo YEBSIU生啤酒。圖／日勝生加賀屋國際溫泉飯店提供

位於北投的日勝生加賀屋國際溫泉飯店將攜手日本「Sapporo YEBISU惠比壽啤酒」，於9月11日當日舉辦台日餐酒頂級會席料理饗宴，最吸睛的亮點為「YEBISU生啤酒」席間可無限暢飲，搭配夏季專屬的會席料理，使用當季瓜果類入菜，清熱解膩的餐酒搭配，享受夏天快意的納涼時光。

甫獲2020年臺灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」的日勝生加賀屋，道地的日式禮儀與傳統的日本文化，即日起到9月底舉辦日式風情的夏日納涼祭，讓旅客體驗「偽出國」的度假氛圍，暑假以來旅客入住率提升；尤其日式宴席料理搭配酒水能提升味蕾的層次，而日本上班族每逢夏季，其下班用餐時幾乎人手一杯清涼啤酒解暑氣。

擁有130週年悠久歷史的品牌Sapporo，其「YEBISU」惠比壽啤酒的命名，源於日本七福神中的「惠比壽」神，惠比壽神也被當做商業之神，神像手中環抱鯛魚，而日本鯛魚有生意興隆及招福的象徵，而「YEBISU」啤酒在日本被當作過年、紀念日的供品慶祝。這次9月11日「台日餐酒聯誼晚會」限量銷售、採預約制，1人售價1800元、加贈大眾湯券1張（期限至9月底），當晚6點入場，將供應「YEBISU生啤酒」、「YEBISU黑生啤酒」等多款酒類，搭配日式會席料理，並廣邀日本人參與，席間可自由聯誼。詳情請洽日勝生加賀屋官網查詢。

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(中時 )