張叡营榮獲「109年全國績優警勤區」殊榮。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

后里分駐所警員張叡营從軍10年後退伍轉而從警，平時相當用心經營警勤區。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

后里分駐所警員張叡营從軍10年後退伍轉而從警，平時相當用心經營警勤區。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局后里分駐所警員張叡营，從軍10年後退伍轉而從警，她曾被民眾稱讚神似「舉重女神」郭婞淳。張叡营目前身分雖不同，但為國家付出的信念始終不變，最終不負眾望，榮獲內政部警政署評定「109年全國績優警勤區」。

張叡营原從事軍職，在從軍10年後，由軍職退伍轉而從警，從堅守崗位保家衛國的軍士官，轉變為為民服務的警察人員，目前雖然身分不同，但為國家社會付出的信念始終不變。

大甲警分局指出，張員平時投入相當心力經營警勤區，且皆確實掌握轄區治安狀況，與后里區中和里各鄰里長、社區守望相助隊及里民均保持良好互動關係，主動提供居家生活治安諮詢服務，積極發掘轄區民瘼，協助爭取社會關懷與各界資助，備受里民高度肯定與好評。

張叡营執行勤區查察時，因常與里民密切互動而發生的趣事，曾被稱讚神似「舉重女神」郭婞淳，女中豪傑形象，讓民眾心裡多了份安全感。除為民服務的暖心面向，張叡营更曾在執勤過程中，奮勇衝入火場，及時拯救人民寶貴生命，體現忠勤精神，能文能武的優異表現讓人印象深刻。

張叡营認為，警察工作能在第一線接觸、了解里民生活大小事，並及時給予關心與協助，秉持維護治安的初心，促進里民安居樂業，就是從警最大的成就。

大甲警分局長李建興表示，落實警勤區工作別無他法，就是要積極走入社區，透過警民間的密切互動及聯繫，掌握地方治安資訊，建構社區治安防護網，提升社區警政效能。能夠獲得「109年全國績優警勤區」，實屬難能可貴，期許同仁以張叡营為表率，不斷精進警勤區工作，持續為社區治安戮力以赴。

(中時 )