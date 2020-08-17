M17集團今正式宣布新任全球首席CEO，將由旗下直播互動社群平台17LIVE日本首席CEO小野裕史接任。M17指出，小野裕史主要領導日本業務拓展，也帶領日本17LIVE開創出亮眼成績，未來接任集團的全球首席CEO後，將由日本市場領軍，帶領集團邁向全球舞台。

M17現已擴展至台灣、香港、新加坡、馬來西亞、印度、美國和中東市場，服務包括即時互動媒體「17LIVE」、瞄準印度及東南亞市場的「MeMe直播」、以不露臉為特色、聲音展現才華的「Wave音浪」，以及社交商務SaaS系統服務「HandsUP」、「FB-Buy」。

M17預期，隨著日本市場的快速增長，日本可成為17LIVE最大市場和下一步發展的主力戰場。M17董事長兼前首席CEO潘杰賢（Joseph Phua）則指出，2017年小野裕史從零開始建立及開創日本市場，直至今日，日本已成為Ｍ17集團最大收入來源，並成為日本市佔率最高領導品牌。

小野裕史於1974年生於日本札幌，於東京大學完成生物科學學士學位及科學碩士學位。畢業後，協助多家行動及媒體新創公司成長。小野裕史於也是日本創投Infinity Ventures的共同創辦人之一。2017年，小野裕史成立17 Media Japan，開展直播互動社群平台17LIVE在日本的營運業務，今年7月，他則從Infinity Ventures退休，並接任M17集團全球首席CEO。

小野裕史表示，自2017年17LIVE剛在日本成立至今，始終堅信直播是具有前瞻性的產業，未來將持續帶領集團，強化用戶成為藝術家的能力，協助所有懷抱夢想的人進軍全世界。

(工商 )