大陸南京一名朱姓婦人，近日因沉迷都市感情劇，並受到劇中情節影響，認為丈夫的舉止和劇中出軌角色的行為雷同，打算找人調查自己老公的開房紀錄，以確認丈夫對自己有無不忠；不料，竟因此被詐騙集團盯上，損失超過人民幣5,000元人民幣（約台幣2.1萬元）。

根據《揚子晚報》報導，朱婦因看劇懷疑丈夫可能對自己不忠，而興起對丈夫查勤的念頭。1日上午9時許，朱婦在網路搜尋，並找到一個據說可查詢開房紀錄的帳號；朱婦和對方聯繫後，先被告知查詢開房需繳交1,500元人民幣（約台幣6,400元），其中定金500元（約台幣2,100元），等結果出來後再付1,000元尾款（約台幣4,300元）。

朱婦當下不疑有他，立即轉帳給對方，還將轉帳截圖及丈夫身分證一併傳給對方；沒多久，對方傳來一個「查詢記錄」表格的截圖，上面記錄了朱婦丈夫的兩條開房訊息，為了得到完整資訊，朱婦將剩餘尾款也匯給對方，但此時對方卻傳給朱婦一份「委託查詢保密合約」要她填寫並繳交3,800元人民幣的合約金（約台幣1.6萬元），還告知朱婦，若所查資料未用於違法和犯罪情事，便會立即將款項退還。

朱婦心急之下，再度將錢轉給對方，但對方卻並未寄來任何資料，當朱婦再度傳訊詢問時，才發現自己已被對方封鎖，驚覺上當的朱婦懊悔不已，立即報警求助，「我就是想看看他有沒有出軌，沒想到自己被騙了」。

當地警方表示，買賣個人信息的行為是違法犯罪行為，而且此類查詢不但違法，還可能掉入不法分子以販賣個人信息為由，實施欺詐騙的陷阱。呼籲民眾一定要提高自我防範意識，切勿上當受騙；另外，警方也強調，夫妻、情侶之間的感情問題，還是要雙方加強溝通，透過合理合法的方式解決，切勿採取違法手段，以免人財兩失。

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(中時新聞網)