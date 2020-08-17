這名以國際控股公司掛名總裁的百億莊姓幕後金主，網頁還有他受冊封擁有馬來西亞拿督的照片，政商人脈深厚。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

刑事局國際調查科到台中市查緝一起跨境洗錢水房，傳出可能遭洩密，該集團幕後身價數百億金主早聞風落跑，該集團以控股公司事業體跨足地產、餐飲、旅遊等，近年推動女子壘球比賽，還加入政商名流的社團，曾有名民代透露，這名莊姓總裁要捐政治獻金，但他覺得其背景不太單純，婉轉謝絕，沒想真的出事，警方則以目前還在行動中，以偵查不公開，不多做透露。

據了解，刑事局國際調查科、中部打擊犯罪中心布線許久

，搜查台中市西屯區及西區忠明南路商業大樓的兩個據點，但僅查獲獲機房內的電腦等硬體設備，及六名涉及操作的員工，集團金主早已閃人，檢警到台中收網，大尾的魚卻溜走

，質疑內神通外鬼，從內部調查是否有人當「報馬仔」。

這名莊姓總裁以控股集團公司在台中市黃金地段七期及其他區域大肆購地，控股公司的總部也已動工興建，不料，卻驚暴出，該名總裁涉金主涉及跨境洗錢集團，平常外人以他身價數百億元，短期內從台中市產業崛起受矚目，網頁還有他受冊封擁有馬來西亞拿督的照片。

檢警調查，該跨國洗錢集團專幫兩岸或是東南亞的博奕集團經手地下匯兌洗錢，其中，在台中市的據點，從今年1月到7月洗錢逾五十多億，設在南部的據點洗錢也高達上百億，也因「賺錢像賺水」快速，還大手筆花八千萬元購買亞洲第一艘海上超跑遊艇，在媒體大量暴光。

刑事局循線追查全台最大的洗錢集團，對幕後金主在各地的政商人脈深厚，很多中央級民代都在其公司網頁見到舉辦活動時合照的照片，據透露，這名總裁的事業擴及台灣、大陸與東南亞，除了房地產與餐飲、旅遊、科技、網路媒體等行業，經營線上賭博與地下匯兌，一日洗錢金額上億，入袋的手續費驚人。

對這名以「國際控股集團總裁」在台中市政商聞名的莊姓金主，檢警調出動逮人，卻遭他逃逸，目前人失聯還有到案也有臉書社團點名他「相關負面傳聞時有耳聞」。

檢警對這起跨國洗錢的幕後集團金主人在何處，表示還在行動中，不做進一步說明。

但據了解，以全台針對新冠肺炎疫情全面防疫，國境還未解封，這名「莊姓總裁」想潛逃出境的困難度高，檢警正擴大追緝中。

(中時 )