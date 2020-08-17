盤中零股交易 實施瞬間價格穩定措施 16:242020/08/17 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，為避免因行情波動劇烈，致成交價超出投資人預期，盤中零股交易實施價格穩定措施。 盤中零股交易實施價格穩定措施時間，將自第一次撮合成交後至下午1:20，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5％時，即對當次撮合延緩2分鐘，並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更，俟延緩撮合時間終了後依序撮合成交。 證交所指出，價格穩定措施暫緩撮合期間，每10秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量的訊息供投資人參考。 (工商 ) #撮合 #盤中零股交易 #實施 #價格穩定 #成交價 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資瘋A股 南韓投資額單月新高 04:102020/08/17 產業財經 北上資金回馬槍 外資抄底A股 04:102020/08/17 產業財經 圓展飆不停 7月獲利搶先露 04:102020/08/17 證券．權證 川普藥價政策 照亮精準醫療 04:102020/08/17 投資理財 《金融》穩坐龍頭 國泰證複委託上半年市占率逾2成 10:512020/08/17 財經 法人強作價 螞蟻雄兵簇擁 台股登高12956 14:432020/08/17 財經 《集中市場》電傳開趴、外資贊聲 High到最高點 15:232020/08/17 財經 肖鋼：中概股回流對陸資本市場具重要意義 03:182020/08/17 兩岸 臺灣5G ETN上市兩周 狂賣八成 04:102020/08/17 證券．權證 台指期盤整 待量再攻 04:102020/08/17 證券．權證 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 逆轉！15.6億威力彩得主 家住新北單身女今領獎 - 財經 - 工商 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 巴菲特做空美股？大買黃金股引發市場揣測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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