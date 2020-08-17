證交所表示，盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，為避免因行情波動劇烈，致成交價超出投資人預期，盤中零股交易實施價格穩定措施。

盤中零股交易實施價格穩定措施時間，將自第一次撮合成交後至下午1:20，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5％時，即對當次撮合延緩2分鐘，並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更，俟延緩撮合時間終了後依序撮合成交。

證交所指出，價格穩定措施暫緩撮合期間，每10秒揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量的訊息供投資人參考。

(工商 )