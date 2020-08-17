根據了解，被報導為「身價百億集團總裁」的莊周文，因為遭檢調鎖定、調查涉嫌洗錢案，他經由新力旺國際投資亞果（7566）遊艇29.08％股權，並持有2席的董事席次，近日將辭職。

亞果遊艇17日針對「新力旺事件」，發佈重訊指出，「對個別股東之私人事務，無從回應」。

為了避免不實內容，造成民眾誤解，亞果遊艇開發公司17日強調，亞果遊艇開發公司由董事長侯佑霖、總經理張慶祥管理營運，營運正常，而且業績穩健成長，並主動揭露資訊，保障投資人權益。

亞果說，新力旺集團與亞果遊艇集團，屬於各自經營事業體，並無參與亞果遊艇集團營運策略事項，個別股東的私人事務，對公司財務及業務並無任何影響，不造成公司財務損害，也無損害全體股東及會員的利益。

消息指出，新力旺國際公司投資亞果遊艇，持有13,691,538股亞果股票，持股比例約29.08％，擁有2席亞果董事席次，在「莊周文事件」發生之後，新力旺國際將辭去2席亞果董事職務。

(工商 )