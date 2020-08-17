香港恒生指數17日開高走高，午盤一度飆升405點來到25,588點，續創7月22日以來新高，不過收盤前升幅有所收窄。截至收盤，恒指報25,361.93點，升178.92點，單日漲幅0.71％。國企指數報10,398.8點，升132.34點，單日漲幅1.29％。

個股方面，金融類股強勢走升，大陸券商、銀行類股都有不錯表現。

(工商 )