國際美元偏弱整理，台股開高走高大漲160點，且外資匯入續買超下，激勵新台幣升勢，盤中最高價破29.4元，但尾盤升幅仍是快速收斂，終場收在29.526元兌1美元，升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量6.93億美元。

外匯交易員指出，中美貿易協議延後，市場解讀暫無破局的危機，雙方各自出招但有可能重返談判，尤其美國總統大選愈來愈近，後續變化仍不至於太悲觀，激勵市場相對正向的看法，股匯市延續高檔整理。外資匯入並買超台股96億元，已連續三個交易日買超，帶動新台幣走升，但因量能不大，且央行尾盤進場調節，最後仍守住29.5元關卡。

外匯交易員認為，各國肺炎疫苗競賽，有利支撐市場信心，但最後仍待確定有效的疫苗及藥物問市，才有助經濟全面啟動復甦，目前主要仍關注中美間衝突的發展，影響外資動向，短線新台幣預期將續為區間整理格局居多。

(工商 )