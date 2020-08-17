親民女團「怪怪系女孩MeetU」近來參加公益活動、粉絲數穩定成長。夏末之際加入新團員「小楸」加入，迷人笑容加上三圍28、23、32的火辣身材，為團體帶來新鮮活力、來勢洶洶。

怪怪系女孩MeetU「鐘楸」雙姝熱情亮相。（MuCC藝能提供）

小楸常在IG及FB分享渡假福利照，舞藝強大的她不吝展現健康美麗。她透露：「我喜歡分享美好事物、記錄日常，不論渡假或品嚐美食，第一時間就想和粉絲們分享。」

新血入團，原始成員鐘雅成了「前輩」，趁著近來好天氣拉小楸出遊，坐上遊艇一展好身材，順便傳授這八個多月來的演藝心得。數月來她受公司安排一連串課程，看起來更瘦、身材線條也更為明顯，「鐘楸」雙姝手拱愛心，胸前的事業線尤為吸睛，向大家招手：「來看我們的IG喔！」。（MuCC藝能提供）

怪怪系女孩MeetU新團員小楸（左）與「前輩」鐘雅亮麗登場。（MuCC藝能提供）

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小楸

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怪怪系女孩MeetU「鐘楸」雙姝熱情亮相。（MuCC藝能提供）

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鐘雅

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小楸三圍28、23、32火辣身材來勢洶洶。（MuCC藝能提供）

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