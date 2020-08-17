用餐時你會先吃最喜歡吃的，還是留到最後再吃？有心理學研究指出，喜歡「延遲享樂」的人，可能在工作表現上更出色。此外，根據營養師鄭惠文在臉書粉專上舉辦的投票，有76%的網友會把最喜歡的食物留到最後才吃，背後原因竟與家中排行有關。

鄭惠文指出，根據調查，先吃掉最愛食物的人，通常在家中排行最小，或是在大家庭中成長，因為家中人數較多時，需要爭食，若不先吃最喜歡的食物，恐怕最後就吃不到。至於將最愛食物留到最後才吃的人，大多是獨生子、女，或在家中排行老大，因為他們把最愛的食物當作一種犒賞，而且會一直在碗裡不會跑掉。

鄭惠文推斷，小時候的飲食模式會成為長大後的飲食習慣，而且習慣先吃想吃的食物的人，可能因先吃了過多高油、高糖的食物，而捨棄了相對健康的蔬果沙拉，這種飲食模式長期下來，恐導致肥胖。

鄭惠文建議，吃飯時最好先喝湯再吃蔬菜、蛋白質，最後攝取澱粉，而且記得細嚼慢嚥，吃7～8分飽就好，避免因吃得太快而攝取過多熱量。

(中時新聞網)