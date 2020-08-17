台灣駐索馬利蘭代表處今天上午掛牌 17:152020/08/17 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自索馬利蘭推特 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣駐索馬利蘭共和國代表處今天上午掛牌，首任代長由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任，根據當地媒體報導，兩國將互設辦事處，為彼此的利益提供最好的服務。 外交部今年7月1日宣布，台灣與索馬利蘭2月已議定互設具官方性質的代表處，名稱分別為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）。 索馬利蘭當地網路社群今天紛紛貼上台灣駐索國代表處的照片，並表示「歡迎台灣！」 (中時 ) #台灣 #索馬利蘭 #代表處 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣肝帝救人無數 蔡頒褒揚令 04:102020/08/17 政治要聞 水測新紀元來臨台灣智慧水聯網啟用 14:192020/08/17 寶島 台新愛的力量網路提案 開跑 04:102020/08/17 金融．稅務 韓幫李眉蓁站台催出上萬票 羅友志：代表四個意義 11:382020/08/17 政治 預告重返CBA 林書豪：寧願說再見 09:152020/08/17 體育 葉毓蘭被深深感動 林濁水驚：韓國瑜偉大極了 10:102020/08/17 政治 吃一口彷彿看見了台灣 10大網友熱議海外思鄉袋裝零食 09:532020/08/17 旅遊 《電子零件》凱美強勢回歸 樂觀看下半年 10:342020/08/17 財經 全聯19年前塑膠袋曝光 網見獎品驚呆：黃金1公斤 14:002020/08/17 生活 台灣、印尼人才交流 前進新南向 04:102020/08/17 產業特刊 政治熱門新聞 韓柯退潮 女作家看好國民黨的他：將不會讓民進黨獨大 - 政治 高市長補選落幕 何庭歡吐9字心情 曝光最新動態 - 政治 為何最後不支持李眉蓁？網PO千字文吐內心話 - 政治 野生韓國瑜碰到小妹妹要簽名 竟這樣反應 - 政治 藍營敗選抓戰犯？杏仁哥點名：「他」該負全責 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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