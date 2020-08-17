台灣駐索馬利蘭共和國代表處今天上午掛牌，首任代長由原駐沙烏地阿拉伯參事羅震華出任，根據當地媒體報導，兩國將互設辦事處，為彼此的利益提供最好的服務。

外交部今年7月1日宣布，台灣與索馬利蘭2月已議定互設具官方性質的代表處，名稱分別為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）及「索馬利蘭代表處」（Somaliland Representative Office）。

索馬利蘭當地網路社群今天紛紛貼上台灣駐索國代表處的照片，並表示「歡迎台灣！」

(中時 )