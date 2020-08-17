搶救大潭藻礁行動聯盟今(17)日召開第111次記者會，批總統蔡英文失信於先前「藻礁永存」的承諾，預告9月5日將在總統府前號召千人「送千杯，要總統謙卑」活動，也預計在9月17日針對搶救藻礁公投案召開聽證會。

搶救大潭藻礁行動聯盟今日舉辦「總統失信、藻礁失守、暗黑勢力現形」記者會，表示今年自6月4日眾多環團與總統蔡英文會面，總統指示要創造雙贏方案並啟動溝通平台，然而至今溝通會議僅召開1場，7月15日中油投放大型沉箱，溝通會議等同無效。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，台北港其實就是中油觀塘第三天然氣接收站的替代方案，但時任中油董事長陳金德日後卻改口「三接是唯一的選項」，直指陳金德是民進黨新潮流派系的執行者，把能源政策兒戲化，藻礁萬丈光芒的價值卻無法獲得政府親睞，指有暗黑勢力蒙蔽蔡總統。

潘忠政指出，9月5日將在總統府前舉辦「送千杯要總統謙卑」活動，希望屆時能號召千人參加，民眾可在杯子上寫下對政府於環保作為的期待與批評，也提醒蔡政府對藻礁及人民要謙卑。

公民監督國會聯盟執行長張宏林表示，2002年民進黨政府立院三讀通過「環境基本法」，明定國家追求經濟、發展科技及社會發展時，應以環保為優先，環境基本法就是「環境憲法」，政府強勢破壞藻礁的政策等同公然違憲，是綠色政府的諷刺。

2020環境終身貢獻獎得主徐世榮說，觀塘三接案在環評時就問題叢生，政府必須落實環境基本法「環保優先於經濟」的宗旨，批現在民進黨與威權時期的國民黨「有什麼差別」？

(中時 )