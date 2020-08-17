屏縣府強調，人口及住宅普查將嚴格遵守「3不加2會」工作守則，盼民眾支持配合。（林和生）

「這不是詐騙」，10年一次的人口及住宅普查，將於今年11月全台同步展開，屏東縣政府17日由縣長潘孟安揭牌成立「屏東縣人口及住宅普查處」，各鄉鎮公所也將於9月1日成立「人口及住宅普查所」，屆時籲請民眾配合支持。

潘孟安強調，人口及住宅普查將從今年11月8日至11月30日全面展開實地訪問工作，並從11月1日起開放民眾網路填報。

他說，由於過去人口數據及住宅分布，都仰賴公務檔案、資料，有時無法如時反應現狀，因此透過全面普查，包括居住地、當地習慣語言、人口遷移城市等資料，可望作為未來國家在教育、住宅政策，與城市發展的交通建設等依據，「這會是未來10年屏東施政方向的依據」。

但因為科技進步隨之而來的詐騙層出不窮，讓不少民眾對於普查多有疑慮，潘孟安坦言，所以才會有此次的揭牌儀式，希望透過官方正式公告，讓縣民能安心配合。

屏縣府主計處長郭丁參表示，普查員將嚴格遵守「3不加2會」工作守則，不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要您提供帳戶或存摺，普查員會佩戴普查員證及遞送受訪戶函，普查所獲取個別資料，也將嚴格保密，請鄉親安心配合受訪。

(中時 )