2020第二次全國羽球排名賽明天起到8月27日於台北體育館進行，超過1500位選手報名參賽、共計1133場比賽，其中8月18日到8月23日為甲組賽程，乙組決賽則在8/27舉行。

本屆賽事相當特別，世界男單排名第12的「羽球王子」王子維，將首次參與排名賽男雙、混雙賽程，台灣男雙四組精英李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒、楊博涵／盧敬堯、李哲輝／楊博軒，除了李哲輝以外，其他七人皆有報名混雙賽事，李洋更與妹妹李芷蓁搭檔，相信將為賽會掀起另一波熱潮。

全國羽球排名賽由中華民國羽球協會所舉辦，一年共有兩次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，凡於乙組賽事獲得單打前四名、雙打前三名之選手，便可報請羽協晉升為甲組球員。

本屆賽事大會提供網路直播服務球迷，甲組賽程將直播8月22日四強賽、8月23日決賽，乙組賽事則於8月24日到8月27日決賽當天均有直播，賽事期間大會官網、臉書、IG即時更新最新賽事相關資訊，讓球迷不錯過任何賽事訊息。

(中時 )