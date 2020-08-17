產險公會17日舉行年中會員大會，金管會主任委員黃天牧表示，氣候變遷的相關風險對產險業影響大，未來將相關風險尤其是巨災情境，納入產險業的壓力測試之中。

產險公會17日舉行年中會員大會，金管會主任委員黃天牧以及保險局局長施瓊華親臨產險業會員大會和產險業者互動。

黃天牧指出，氣候變遷將會大家產生的威脅，其實對再保公司來講，已產生了很大的影響，氣候變遷對產險業者是一大經營上風險，因此，保險局已經要求各公司在今年就要把氣候變遷的相關風險評估納入保險業自我風險跟清償能力評估報告裡面，尤其要加巨災的情境，納入產險業的壓力測試情景，並且要在今年底推出的推動天災風險資本納入現行的RBC制度。未來還要在國際保險資本標準ICS理念，分階段的導入巨災風險資本的規範，且會繼續追隨國際間的發展的趨勢，在監理上去做一些調整。

黃天牧更期待產險業可建立一個具有誠信的金融文化，誠信建立不易，但信任的毀損卻是在一瞬間。對產險業者來講應該特別感受到深刻，因為過去十幾年來，產險業也遇到了一些影響形象的事情，在大家努力改革之下漸漸地的走出，產險業者更應重視，並建立良好的誠信的經營文化以符合社會，需要大家共同大家要一起來來努力。

黃天牧更指出，清償的能力、氣候變遷，數位科技等等的挑戰是產險業跟金管會目前共同面對的問題，希望產險業者可秉持著「安而不忘危，存而不忘亡」，持續重視風險管理，導入金融科技跟創新的元素，提升產險市場的競爭力。

(工商 )