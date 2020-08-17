2020年最殺航空卡上市。中信銀行17日宣布與華航聯手發行中華航空聯名卡，不只是華航首張與本土銀合作的卡，哩程達人Fabian Lee還算出該卡現金回饋率最高達19﹪，中國信託個人金融副執行長楊淑惠指出，該卡首年預計發15萬張卡、最終希望可發到30萬張。

中國信託銀行董事長利明献在上市記者會中表示，這張卡最特別在數位體驗，華航App加上中信Home bank APP，可將數位體驗連結旅遊生態圈，從訂位、搭飛機、機場接送、美食、免稅品採購，可提供卡友最佳數位化旅遊生態圈體驗。

利明献指出，過去十多年來華航都與外商銀合作，這次是首度與本土發行聯名卡，中信銀是最大的民營銀行，在全球14國有超過100個網點、國內也有逾150個網點，華航、中信銀強強聯手可串聯台灣、全球生態圈。中信銀與華航往來歷史悠久，2016年還合發了大中華攜手飛聯名卡，那時是第一次合作，如今更進一步，為商務旅客打造最好的體驗。

中華航空董事長謝世謙則指出，該卡從2019年談到現在，原本預計2020年7月1日推出，因疫情關係延後一個月，主要是現在一天航班量只剩3-4﹪、1/30，客人少之又少。長期以來華航與本土金融業者沒推出過聯名卡，今年邁入61年首度與本土業者發聯名卡，中信銀脫穎而出。現在國旅正夯，華信航空上個月一位難求，中信華航聯名卡也可以優惠價買華信航空機票，希望可擴大消費，讓每一元消費都發揮最大價值。

哩程達人Fabian Lee也貢獻不少累哩密技，用該卡在官網購票，85折加每哩9元，台紐商務艙可省2萬元，哩程兌換香港來回機票35折只需12000哩、租車的話海外打65折等於每哩1.4元、住房若在生日活動加碼下每哩2元、悠遊卡功能自動加值每100元2哩、在免稅店購物則每6.2元/哩，首刷滿額最高回饋率可達19﹪。

(工商 )