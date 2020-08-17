新北市瑞芳區近日發生一起墜樓事件，死者為11歲賴姓男童，14日外出遊玩，但遲遲未返家，賴父15日向派出所報案協尋，最終在自家頂樓查看時，驚見兒子躺臥在其住戶的1樓空地，已身亡氣絕多時。

據了解， 14日男童向家人表示要外出遊玩，預計晚上6點返家，但遲遲未見男童，直到15日凌晨賴父急的向派出所報案，但仍未果。當日上午經里長調閱監視器發現，男童根本沒有離開公寓，於是建議賴父到公寓附近尋找。

賴父家住四樓，15日下午想到應該前往頂樓查看，發現通往頂樓大門的鐵栓已被鬆開，推開門尋找後發現，兒子已倒在其他住家1樓空地，賴父趕緊報警處理。

警方懷疑，男童是在遊玩時不慎失足墜樓，導致後腦撞擊地面死亡，鑑識人員勘查後，現場無可疑打鬥痕跡，經報請基隆地檢署檢察官會同法醫相驗後，初步排除他殺可能，家屬也沒有異議，遺體現已交還家屬處理後續喪葬事宜。

(中時 )