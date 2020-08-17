古裝男神任嘉倫在《大明錦衣衛》有很多套華麗服裝。(中天娛樂台提供)

任嘉倫在《大明錦衣衛》飾演心狠手辣的錦衣衛陸繹。(中天娛樂台提供）

譚松韻在《大明錦衣衛》飾演古靈精怪的女捕快今夏。(中天娛樂台提供)

古裝純愛懸疑劇《大明錦衣衛》將從18日起，每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。《大明錦衣衛》改編自知名網路作家藍色獅著作的《錦衣之下》小說，劇情描述任嘉倫飾演的錦衣衛陸繹，與譚松韻飾演的女捕快袁今夏因一樁離奇命案相識，從互相敵對、聯手辦案到逐漸對彼此信任的故事，而《步步驚心》的「九阿哥」韓棟則演出反派，卡司陣容堅強。

任嘉倫曾演出《通天狄仁傑》、《大唐榮耀》等古裝劇，和李易峰、趙麗穎等人合作過，被問這次角色和過去的不同時，任嘉倫表示：「在好人的角色裡，很少有這個角色身上的一些包括他殺人可能不眨眼、非常狠毒、整個人透露著一種別人不好親近的感覺，很少能遇到這樣一個吸引我的角色！」

而譚松韻飾演的袁今夏劇中除了探案厲害，也是個十足吃貨，有非常多片段展現愛吃本性，讓網友擔心「今夏會不會把劇組吃窮」，對此譚松韻笑回：「不就是多吃了點東西嗎？我們劇組哪能就這麼被我吃窮了呢！窮是因為給『陸大人』買衣服了！」劇中任嘉倫除了華麗的服裝讓觀眾目不暇給，也有很多「霸總式情話」台詞，擄獲一票粉絲喜愛。

譚松韻已多年沒拍攝古裝劇，上一部是七年前的《後宮甄嬛傳》，這也讓她特別擔心：「剛開始還挺怕不適應的，畢竟很久沒拍古裝，像現代戲中『哇賽』這種詞就要避免，要特別講究台詞。」她也因此隨身帶著原著小說做拍攝前準備。對於第一次拍攝古裝懸疑劇，譚松韻覺得非常過癮：「因為我自己很喜歡看東野圭吾推理，所以正好在戲裡過一把推理癮！」戲裡她是個很厲害的女捕快，隨身揹著驗屍包，有自己探案的招數。

(中時 )