三星Note20 5G全系列旗艦新機將於8月28日正式在台灣開賣，五家電信業者自今(17)日中午12:00啟動預購，中華電宣布1小時內旋即額滿，台灣之星也表示，顏色以「星霧金」為消費者購機首選。

中華電(2412)表示，今日中午12點開放中華電網路門市及全台服務據點限量預購三星Galaxy Note20 5G系列旗艦新機，在1小時內旋即額滿，中華電獨賣的全新頂規新機Galaxy Note20 Ultra 512G星霧金深受喜愛，星粉快手搶購一空。

中華電表示，三星Galaxy Note20 5G系列新機主打的時尚霧面質感設計最受星粉愛戴，以星霧金為最搶手，其次以星霧灰最夯，總佔比達5成，另外，Galaxy Note20 Ultra預購量近6成，顯示大尺寸為星粉首選。

中華電行動通信分公司胡學海副總經理表示，中華電是唯一銷售三星Galaxy Note20 5G全系列新機的電信業者，此次和三星獨家合作的Galaxy Note20 Ultra 512G深受客戶喜歡。

台灣之星也分析實際預留資料，超過6成消費者選擇同樣高效能、更易入手的5G旗艦新機Note20，並以男性消費者為大宗，占比85%；同時，全新「星霧金」則是各路星粉的購機首選，獲得33%預購消費者青睞。預期在此波三星旗艦新機的推波助瀾下，整體業績將成長26%、相較去年同期Note10業績成長34%，並帶動台灣之星5G用戶提升62%。

(時報資訊)