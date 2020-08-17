周一晨間美國政府公債價格走高，因美國的新冠肺炎死亡病例已經突破17萬人，以及已經休會的眾議院議員為解決陷入僵局的「郵政服務」（Postal Service）撥款問題，已提前被召回華府。

稍早前，美國10年期指標公債殖利率跌至0.6947%，30年期公債殖利率跌至1.4290%。

根據最新統計數據，美國的新冠肺炎死亡病例在周日突破17萬人大關。截至目前為止，美國累計確診病例超過540萬人，創全球最高記錄，且由於檢測能量尚未達到建議水準，確診數也可能低估。除了夏威夷、南達科他與伊利諾伊州之外，多數州的確診數正在下滑。周末的數據顯示，8月份平均每日有73萬3,000人接受新冠狀病毒檢測，較7月的75萬人減少。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）已經將議員召回華府，以阻止川普總統任命的機關首長削減美國郵政服務的經費。佩洛西抨擊川普此舉為「公然動手摧毀美國郵政」，以阻止11月大選的郵寄選票準時送達。

(時報資訊)